Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мичел: «Говорил Хави, что он проиграет, если будет сравнивать свою «Барселону» с командой Гвардиолы»

07 Мая 2024 • 09:48 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
13.05 22:00

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел рассказал, какой совет дал своему коллеге из «Барселоны» Хави Эрнандесу. Напомним, наставник «сине-гранатовых» недавно принял решение остаться в своей команде на следующий сезон.

«Я всегда говорил Хави, что он непременно проиграет, если будет сравнивать свою «Барселону» с командой, которая была при Хосепе Гвардиоле. Тот коллектив был неповторимым», – сказал Мичел на пресс-конференции.

Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. За этот срок специалист выиграл с командой две Лиги чемпионов, три чемпионата и три Кубка Испании. Хави работает тренером «сине-гранатовых» с осени 2021 года и к сегодняшнему дню выиграл один чемпионат Испании.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мичел Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Жирона ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Мая
10:53
«Барселона» не заинтересована даже в аренде Фелиша
10:07
«Барселона» надеется, что Луис Энрике возглавит команду в 2025 году
09:56
Мичел: «При Хави «Барселона» действительно играет как топ-клуб»
09:48
Мичел: «Говорил Хави, что он проиграет, если будет сравнивать свою «Барселону» с командой Гвардиолы»
03:24
В «Барселоне» определили проблему Витора Роке
01:19
«Атлетико» определился с ценником Фелиша
06 Мая
23:20
Вингер сборной Испании готов перейти в «Барселону»
23:13
Хави принял решение по будущему де Йонга в «Барселоне»
22:58
«Барселона» снова засомневалась в выкупе Фелиша
17:15
В «Реал Сосьедаде» раскрыли планы по Захаряну
15:40
Мичел признался, что хочет в следующем сезоне видеть в «Жироне» двух игроков «Барселоны»
10:15
Мастантуоно выбрал между «Реалом» и «Барселоной»
09:56
Фати намерен убедить Хави в том, что достоин выступать за «Барселону»
09:51
Деку хочет пригласить в «Барселону» 3-4 новичка, в шорт-листе – игроки «Баварии» и «Манчестер Сити» 1
09:42
Агент Роке: «Никто не понимает, почему Хави даже не общается с Витором»
05 Мая
05:54
«Барселона» может сэкономить, заменив Левандовски на Нуньеса
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Комментатор Шестаков: «Я всегда следил за командами НХЛ, в которых играют воспитанники петербургского хоккея» Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Мая
10:59 · Англия. Премьер-лига
Тони интересен двум лондонским клубам
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пытается найти покупателя для Каземиро
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился сразу на трёх защитников
10:17 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ может выложить за Олисе 70 миллионов евро
09:48 · Англия. Премьер-лига
Мичел: «Говорил Хави, что он проиграет, если будет сравнивать свою «Барселону» с командой Гвардиолы»
09:16 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк - о сезоне «Ливерпуля»: «Такой опыт тоже полезен»
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл топ-вратаря 1
08:43 · Англия. Премьер-лига
Оуэн рассказал, чего опасается после ухода Клоппа из «Ливерпуля»
08:31 · Россия. Премьер-лига
Писарев выбрал европейский топ-клуб для Тюкавина 1
07:55 · Англия. Премьер-лига
Слот сообщил, когда «Ливерпуль» может объявить о назначении
07:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повторил худший результат по пропущенным голам 47-летней давности
07:32 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк высказался о тренере, который может заменить Клоппа
07:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал тренера, который подходит «Манчестер Юнайтед» 1
03:11 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какие клубы может перейти ван Дейк слухи
02:42 · Англия. Премьер-лига
Эванс провалил фитнес-тест перед матчем против «Кристал Пэлас», но всё равно вышел в старте
Все новости
Рекомендуем