Мичел: «Говорил Хави, что он проиграет, если будет сравнивать свою «Барселону» с командой Гвардиолы»

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел рассказал, какой совет дал своему коллеге из «Барселоны» Хави Эрнандесу. Напомним, наставник «сине-гранатовых» недавно принял решение остаться в своей команде на следующий сезон.

«Я всегда говорил Хави, что он непременно проиграет, если будет сравнивать свою «Барселону» с командой, которая была при Хосепе Гвардиоле. Тот коллектив был неповторимым», – сказал Мичел на пресс-конференции.

Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. За этот срок специалист выиграл с командой две Лиги чемпионов, три чемпионата и три Кубка Испании. Хави работает тренером «сине-гранатовых» с осени 2021 года и к сегодняшнему дню выиграл один чемпионат Испании.