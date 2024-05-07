Ван Дейк - о сезоне «Ливерпуля»: «Такой опыт тоже полезен»

«Ливерпуль» обязательно сделает выводы из текущего сезона, в котором «мерсисайдцы» уже, по сути, проиграли борьбу за чемпионский титул в АПЛ, и станет ещё сильнее. Об этом заявил защитник «красных» Виргил Ван Дейк.

«В решающие моменты мы были недостаточно хороши. Такова жизнь. Такой опыт тоже полезен - с его помощью можно стать лучше в будущем», - приводит слова футболиста This is Anfield.

После 36 матчей «Ливерпуль» идёт на третьей позиции в турнирной таблице, на четыре очка отставая от «Манчестер Сити» и на пять - от лидирующего «Арсенала». При этом у команды Хосепа Гвардиолы на одну игру меньше, чем у конкурентов.

Кроме того, подопечные Юргена Клоппа вылетели из Лиги Европы на стадии 1/4 финала и завершили борьбу в еврокубках.