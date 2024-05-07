«Челси» нашёл топ-вратаря

Страж ворот сборной Словении и мадридского «Атлетико» Ян Облак имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах Fichajes.

Как стало известно журналистам, в услугах 31-летнего голкипера заинтересован лондонский «Челси». «Матрасники», в свою очередь, готовы продать словенца, если поступит хорошее предложение. В Мадриде хотят устроить омоложение состава.

В нынешнем сезоне Облак принял участие в 50 поединках мадридского коллектива. Вратарь попустил 64 гола, а в 13 встречах сохранил свои владения в неприкосновенности. Напомним, что голкипер выступает за «Атлетико» с 2014 года.