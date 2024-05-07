Оуэн рассказал, чего опасается после ухода Клоппа из «Ливерпуля»

Экс-футболист «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мнением о возможном назначении нидерландского наставника Арне Слота на пост главного тренера мерссайдского коллектива.
«Я опасаюсь, что после назначения Слота может наступить спад. Надеюсь, что я ошибаюсь. Не думаю, что будут какие-то масштабные изменения. Слот вряд ли сильно будет менять игру, которую показывает сейчас команда. Останется ли «Ливерпуль» на вершине или эта эпоха завершится? Будем смотреть», - передает слова Макла Gambling Zone.
Ранее сообщалось, что Слот возглавит команду после окончания текущего сезона. Нидерландец заменит у руля «красных» Юргена Клоппа.
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