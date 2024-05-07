Оуэн рассказал, чего опасается после ухода Клоппа из «Ливерпуля»

«Я опасаюсь, что после назначения Слота может наступить спад. Надеюсь, что я ошибаюсь. Не думаю, что будут какие-то масштабные изменения. Слот вряд ли сильно будет менять игру, которую показывает сейчас команда. Останется ли «Ливерпуль» на вершине или эта эпоха завершится? Будем смотреть», - передает слова Макла Gambling Zone.