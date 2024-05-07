Слот сообщил, когда «Ливерпуль» может объявить о назначении

Наставник роттердамского «Фейеноорда» Арне Слот высказался о возможном переходе на работу в «Ливерпуль».
«Я смотрел последний матч «Ливерпуля» против «Тоттенхэма». Это была отличная победа мерсисайдцев. Если появится официальное объявление о моем назначении, то я отправлюсь в Агллию и посмотрю другие игры команды. Я уже сделал свой выбор. В ближайшие недели должны быть новости», - передает слова нидерландского специалиста The Athletic.
Напомним, что немецкий наставник Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по завершении текущего сезона. Он руководит командой с 2015 года.
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