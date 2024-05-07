«Манчестер Юнайтед» повторил худший результат по пропущенным голам 47-летней давности

В рамках 36-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде встречался с «Кристал Пэлас». «Красные дьяволы» потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

Подопечные Эрика тен Хага пропустили 81 гол во всех турнирах впервые с сезона-1976/1977. Для повторения абсолютного клубного антирекорда манкунианцам осталось пропустить всего один мяч. Стоит отметить, что в следующем поединке «красные дьяволы» встретятся на своем поле с лидером чемпионата – лондонским «Арсеналом». Игра пройдет 12 мая.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» с 54 баллами находится лишь на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.