Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк высказался о тренере, который может заменить Клоппа

07 Мая 2024 • 07:32 Комментировать

Защитник и капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением о нидерландском специалисте Арне Слоте, которого сватают на место главного тренера команды после ухода Юргена Клоппа.

«Официального объявления пока не было, но ходит информация, что Слот станет главным тренером «Ливерпуля». Посмотрим, как все сложится. Мы понимаем, что клуб ждут большие перемены. Это будет интересно. Я – капитан команды, поэтому буду помогать любому, кто придет сюда», - передает слова ван Дейка This is Anfield.

Клопп покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона. Немецкий специалист тренировал команду с 2015 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Виргил Ван Дейк Арне Слот ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Комментатор Шестаков: «Я всегда следил за командами НХЛ, в которых играют воспитанники петербургского хоккея» Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Мая
08:43 · Англия. Премьер-лига
Оуэн рассказал, чего опасается после ухода Клоппа из «Ливерпуля»
08:31 · Россия. Премьер-лига
Писарев выбрал европейский топ-клуб для Тюкавина 1
07:55 · Англия. Премьер-лига
Слот сообщил, когда «Ливерпуль» может объявить о назначении
07:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повторил худший результат по пропущенным голам 47-летней давности
07:32 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк высказался о тренере, который может заменить Клоппа
07:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал тренера, который подходит «Манчестер Юнайтед»
03:11 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какие клубы может перейти ван Дейк слухи
02:42 · Англия. Премьер-лига
Эванс провалил фитнес-тест перед матчем против «Кристал Пэлас», но всё равно вышел в старте
02:30 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Даже дубль «Манчестер Юнайтед» не проиграл бы с таким счётом»
02:20 · Англия. Премьер-лига
Гласнер – о победе 4:0 над «Манчестер Юнайтед»: «Не лучший первый тайм»
02:02 · Англия. Премьер-лига
«Интер» установил ценник на Дюмфриса, который может перейти в «Манчестер Юнайтед»
01:44 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Каземиро должен прекратить это, ему пора переехать в МЛС или Саудовскую Аравию»
01:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем после поражения 0:4 1
01:03 · Англия. Премьер-лига
Каземиро установил антирекорд сезона в матче «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас»
00:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:4
Все новости
Рекомендуем