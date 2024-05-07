Ван Дейк высказался о тренере, который может заменить Клоппа

Защитник и капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением о нидерландском специалисте Арне Слоте, которого сватают на место главного тренера команды после ухода Юргена Клоппа.
«Официального объявления пока не было, но ходит информация, что Слот станет главным тренером «Ливерпуля». Посмотрим, как все сложится. Мы понимаем, что клуб ждут большие перемены. Это будет интересно. Я – капитан команды, поэтому буду помогать любому, кто придет сюда», - передает слова ван Дейка This is Anfield.
Клопп покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона. Немецкий специалист тренировал команду с 2015 года.
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