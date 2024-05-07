Ван Дейк высказался о тренере, который может заменить Клоппа

«Официального объявления пока не было, но ходит информация, что Слот станет главным тренером «Ливерпуля». Посмотрим, как все сложится. Мы понимаем, что клуб ждут большие перемены. Это будет интересно. Я – капитан команды, поэтому буду помогать любому, кто придет сюда», - передает слова ван Дейка This is Anfield.