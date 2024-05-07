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Тен Хаг назвал тренера, который подходит «Манчестер Юнайтед»

07 Мая 2024 • 07:27 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительного того, является ли он подходящим тренером для «красных дьяволов».

«Конечно. Когда в доступности есть все необходимые футболисты, то мы весьма хороши. Однако сейчас у нас острая нехватка защитников. Именно из-за этого команда испытывает проблемы», - передает слова нидерландского специалиста Sky Sports.

Напомним, что в матче 36-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде крупно проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:4. После этой неудачи подопечные тен Хага с 54 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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