Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк интересен другим клубам.

Капитан «красных» хотел бы продлить контракт и остаться в команде, однако будущее 32-летнего футболиста пока не определено – всё будет зависеть от планов нового главного тренера Арне Слота, который скоро заменит Юргена Клоппа. По данным журналиста Экрема Конура, за ситуацией следят как представители европейских топ-чемпионатов, так и саудовские клубы. Инсайдер утверждает, что звёздный центрбек может стать целью для «Милана», «Интера», мадридского «Атлетико», «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра», также сообщается об интересе из АПЛ.

Виргил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с начала 2018 года. Действующий договор нидерландца рассчитан до конца следующего сезона.