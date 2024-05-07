Эванс провалил фитнес-тест перед матчем против «Кристал Пэлас», но всё равно вышел в старте

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс не должен был выходить на поле во встрече с «Кристал Пэлас» (0:4).

Команда Эрика тен Хага переживает сложнейшую кадровую ситуацию в центре обороны: из-за травм сейчас недоступны Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Виктор Линделоф, Рафаэль Варан и Вилли Камбвала. Как сообщает UtdDistrict, к игре также не был готов и Эванс, недавно залечивший повреждение. Североирландский ветеран не прошёл фитнес-тест перед матчем, но всё равно попал в стартовый состав из-за отсутствия альтернатив.

Пару Джонни Эвансу в центре обороны составил профильный опорник Каземиро. Оба футболиста провели на поле весь поединок, но не помогли команде избежать разгрома.