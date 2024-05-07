Каррагер: «Даже дубль «Манчестер Юнайтед» не проиграл бы с таким счётом»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер не понимает, как «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:4.

По мнению экс-защитника, ныне работающего экспертом на Sky Sports, даже вторая команда «красных дьяволов» лучше справилась бы с соперником в сегодняшнем поединке.

«Ни одна команда «Манчестер Юнайтед» не должна проигрывать «Кристал Пэлас» со счётом 0:4. Я понимаю проблемы с травмами, но игроки из состава до 23 лет прошли обучение в академии, они умеют играть. Думаю, даже если бы за «Манчестер Юнайтед» сегодня сыграла команда до 23 лет, результат был бы лучше», – заявил Каррагер.