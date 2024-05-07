Гласнер – о победе 4:0 над «Манчестер Юнайтед»: «Не лучший первый тайм»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер считает, что в матче против «Манчестер Юнайтед» (4:0) его команда могла сыграть ещё лучше.

«Орлы» вели со счётом 2:0 к перерыву, а во втором тайме забили «красным дьяволам» ещё два безответных мяча.

«Думаю, в первом тайме мы не показали свой лучший футбол – было слишком много неточных передач. Игра была открытой, но мы действовали эффективнее соперников.

Во втором тайме мы не оставляли «Манчестер Юнайтед» никакого пространства, сыграли по-настоящему хорошо. Потрясающий результат, но до перерыва можно было выступить лучше», – передаёт BBC слова Гласнера, возглавившего «Кристал Пэлас» в конце февраля.