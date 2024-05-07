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«Интер» установил ценник на Дюмфриса, который может перейти в «Манчестер Юнайтед»

07 Мая 2024 • 02:02 Комментировать
Фрозиноне
...
Интер Милан
10.05 21:45

В миланском «Интере» готовятся к скорой продаже правого защитника Дензела Дюмфриса.

Как известно, нидерландец склоняется к переезду в Англию вместо продления контракта с «нерадзурри». Действующий договор 28-летнего игрока истекает в следующем году, поэтому «Интер» будет вынужден продать его в предстоящее трансферное окно. По данным La Gazzetta dello Sport, миланский гранд запросит за Дюмфриса порядка 25-30 млн евро. Основным претендентом на латераля, как и прежде, считается «Манчестер Юнайтед».

Дензел Дюмфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года. В текущем сезоне футболист отметился тремя голами и шестью ассистами в 34 матчах за команду Симоне Индзаги.

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