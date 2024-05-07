Каррагер: «Каземиро должен прекратить это, ему пора переехать в МЛС или Саудовскую Аравию»

Известный экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Каземиро больше не способен выступать на высоком уровне.

В понедельник «красные дьяволы» разгромно уступили «Кристал Пэлас» (0:4), а бразилец, игравший в центре защиты, стал одним из антигероев встречи.

«Сегодня вечером Каземиро должен был понять, что ему осталось провести всего три матча на высоком уровне. После этого он должен уехать в МЛС или Саудовскую Аравию.

Я абсолютно серьёзно: его агент и его окружение должны сказать ему, что это пора прекратить. Речь об одном из лучших полузащитников современности. Я и близко не достиг того, чего добился он за свою карьеру, но перед уходом из футбола я постоянно вспоминал такую фразу: «Покинь футбол до того, как он покинет тебя». Футбол высокого уровня уже покинул его. Он должен закончить с этим и уехать», – высказался телеэксперт Sky Sports после матча.