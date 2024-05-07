Тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем после поражения 0:4

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о своих перспективах в клубе после разгромного поражения от «Кристал Пэлас» (0:4).

«Красные дьяволы» рискуют остаться без путёвки в еврокубки на следующий сезон – команда одержала всего одну победу в последних семи встречах АПЛ. В настоящий момент «Юнайтед» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

По слухам, тен Хаг может покинуть свой пост по окончании сезона, и сегодняшняя неудача, очевидно, усилит давление на специалиста.

«Моё будущее? Я не думаю об этом. Я готовлю команду так, как только могу. У нас много проблем. Единственное, на чём я сейчас сосредоточен, – достижение лучших результатов. Я думаю только о том, как сделать команду сильнее», – приводит BBC слова тен Хага.