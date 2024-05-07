Каземиро установил антирекорд сезона в матче «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не смог проявить себя в центре защиты.

Бразилец вышел на непривычной для себя позиции во встрече с «Кристал Пэлас», прошедшей в понедельник. «Красные дьяволы» пропустили четыре мяча, на которые так и не смогли ответить. Неудачную игру команды подчёркивает статистика Каземиро: 32-летний футболист был обыгран на дриблинге восемь раз – худший показатель в Премьер-лиге за весь текущий сезон.

Каземиро провёл 22 матча в чемпионате Англии в нынешней кампании, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. В последнее время опорный хавбек вынужден играть в центре обороны из-за многочисленных травм на этой позиции.