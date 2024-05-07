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Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:4

07 Мая 2024 • 00:55 Комментировать
Кристал Пэлас
4:0
Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после неудачи своей команды в матче против «Кристал Пэлас» (0:4).

«Красные дьяволы» пропустили по два гола в каждом тайме. Команда не знает побед уже в пяти подряд выездных матчах Премьер-лиги.

«Мы, как «Манчестер Юнайтед», обязаны играть лучше. Игроки, которые были в нашем распоряжении, обязаны выступать лучше. Заслуженное поражение. Всё прошло не так, как мы ожидали.

Мы не должны говорить только о неудачной игре Каземиро – нужно говорить об игре всей команды. Всё было не так.

Нужно исправиться в воскресенье [в матче против «Арсенала»]. Нам необходимо извлечь уроки и продолжить совершенствоваться», – поведал в интервью BBC тен Хаг.

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