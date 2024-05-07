«Манчестер Юнайтед» обновил клубный антирекорд по поражениям в Премьер-лиге

«Кристал Пэлас» не оставил шансов «Манчестер Юнайтед» во встрече 36-го тура Премьер-лиги (4:0).

Для команды Эрика тен Хага это уже 13-е поражение в текущем розыгрыше чемпионата – новый клубный антирекорд с момента основания АПЛ, докладывает BBC. Последний случай, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал в высшем дивизионе ещё чаще, датирован сезоном-1989/90 – 16 поражений. В той кампании «красные дьяволы» финишировали на 13-м месте.

На текущий момент «МЮ» занимает восьмую строчку в турнирной таблице с 54 набранными очками при 35 сыгранных матчах. В следующем туре манкунианцам предстоит принять на своём поле действующего лидера чемпионата – лондонский «Арсенал».