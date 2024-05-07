Эриксен – о разгромном поражении «Манчестер Юнайтед»: «Мы не должны оправдываться травмами»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался о поражении в матче против «Кристал Пэлас» (0:4).

«Красные дьяволы» потерпели очередную неудачу и оказались на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги за три игры до финиша. В последних семи поединках чемпионата команда Эрика тен Хага одержала всего одну победу.

«Огромное разочарование. Мы имеем то, что имеем, и мы не можем повлиять на ситуацию с травмами, но мы должны делать всё зависящее от нас на поле. Сегодня не имело значения, кто вышел в нашем составе. Каждый мог выступить лучше. Я не знаю, какие выводы можно сделать из произошедшего, но мы были недостаточно хороши. Нам, игрокам, нужно взять вину на себя», – цитирует BBC Эриксена.