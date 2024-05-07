«Манчестер Юнайтед» – второй по поражениям с разницей в 4+ гола в АПЛ с начала прошлого сезона

«Кристал Пэлас» нанёс сокрушительное поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура Премьер-лиги.

«Орлы» разгромили «красных дьяволов» в родных стенах, забив по два гола в каждом тайме. По информации BBC, «Манчестер Юнайтед» уступил с разницей в четыре или более гола в выездном матче АПЛ в третий раз с начала прошлого сезона – только с «Ноттингем Форест» это происходило ещё чаще (пять раз).

Коллектив Эрика тен Хага занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 54 набранными очками после 35 сыгранных встреч. Примечательно, после сегодняшней неудачи манкунианцы имеют отрицательную разницу голов – минус три.