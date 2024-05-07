Матета повторил уникальное достижение Ширера

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета продлил свою результативную серию, поразив ворота «Манчестер Юнайтед».

26-летний футболист отличился на 40-й минуте встречи, установив на табло счёт 2:0. Во втором тайме «орлы» отправили в ворота «красных дьяволов» ещё два безответных гола – 4:0.

Матета забил во всех шести домашних матчах своей команды с момента назначения Оливера Гласнера на пост главного тренера. Как информирует Opta, это рекордная голевая серия при новом наставнике в АПЛ с сезона-1996/97, когда Алан Ширер отличился в девяти первых играх под руководством Кевина Кигана.

В общей сложности в активе Жана-Филиппа Матета 12 забитых мячей в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.