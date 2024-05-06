«Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола

Выигравший лишь два матча за всю весну «МЮ» с треском провалил поединок с набравшим ход «Кристал Пэлас» и покинул зону еврокубков. На 12-й минуте никто не мешал Майклу Олисе от центрального круга добраться до штрафной и прицельно пробить. У Олисе еще три момента подряд, но попадание в защитника, а также дважды выручил голкипер. У гостей Каземиро сбросил мяч на Расмуса Хёйлунна, а тот, забивая гол, сфолил на вратаре, не засчитано. Жан-Филипп Матета взял игру на себя, подобрался к штрафной и результативно стрельнул в ближний угол - 2:0. Гости ответили подачей справа со стандарта, Каземиро пробил в штангу и добавил мяч в сетку, но вне игры там. Соперник ответил тремя чудо-моментами подряд, а затем Тайрик Митчелл расстрелял ворота после скидки партнера - 3:0. Вскоре Олисе от правого угла штрафной поразил ближний верхний угол ворот - 4:0. Одсонн Эдуар напоследок стрельнул в штангу, нет пятого гола.

«МЮ» - восьмой, соперник - 14-й.