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Инсайдер Романо рассказал о планах «Челси» на Лукаку

06 Мая 2024 • 23:52 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
11.05 19:30

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил готовность «Челси» продать Ромелу Лукаку предстоящим летом.

Бельгийский нападающий проводит нынешний сезон в «Роме», но уже летом вернётся в расположение «синих». По информации Фабрицио Романо, «Челси» действительно готов продать Лукаку за оговорённую ранее сумму в 38 млн фунтов стерлингов (44 млн евро), как и предполагалось. Именно о таком ценнике руководство лондонцев договорилось с агентами 30-летнего игрока.

В активе Ромелу Лукаку 20 забитых мячей в 44 матчах текущей кампании за «Рому» во всех турнирах, также форвард четырежды ассистировал товарищам по команде.

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