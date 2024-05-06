Каррагер: «Нет ничего хуже, чем Каземиро на позиции центрального защитника»

Бывший английский футболист Джейми Каррагер резко раскритиковал игру Каземиро в сегодняшнем матче «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас».

Бразильский хавбек вынужденно занимает место в центре обороны из-за кризиса травм в команде. Уже в первом тайме игрок позволил обыграть себя четырежды, и сейчас дело идёт к разгромной победе «орлов» над «красными дьяволами».

По словам Каррагера, после перерыва Каземиро также не лучшим образом проявил себя на непрофильной позиции: «Ничто не может быть хуже, чем Каземиро в центре защиты во втором тайме», – заявил телеэксперт Sky Sports, известный по выступлениям за «Ливерпуль».