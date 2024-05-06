«Кристал Пэлас» громит «Манчестер Юнайтед» с неприличным счётом во втором тайме

Безумный матч проходит вечером понедельника на арене «Селхерст Парк», что в Лондоне. Местный «Кристал Пэлас» в 36 туре АПЛ вчистую громит обескровленный травмами «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага – 4:0. И это к 70-й минуте матча.

Напомним, что в первом тайме два гола «орлов» оформили Майкл Олисе и Жан-Филипп Матета. Во втором тайме на 58-й минуте счёт до разгромного довёл Тайрик Митчелл, а на 67-й минуте Олисе оформил дубль.

Следить за текстовой трансляцией этого безумного разгромного матча можно на нашем портале. До конца встречи, с учётом добавленного времени, остаётся менее получаса.