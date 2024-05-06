Каземиро был обыгран на дриблинге 4 раза за один тайм – больше, чем ван Дейк за весь сезон

«Манчестер Юнайтед» проводит не лучший матч против «Кристал Пэлас».

Из-за кризиса травм, выведшего из строя почти всех центральных защитников «красных дьяволов», Эрик тен Хаг вынужден задействовать на позиции центрбека профильного опорника Каземиро. Как отмечает Squawka, только за первый тайм сегодняшнего поединка против «Кристал Пэлас» бразилец был обыгран один в один четырежды – в два раза больше, чем Виргил ван Дейк («Ливерпуль») за весь текущий розыгрыш Премьер-лиги. Нидерландец провёл на поле почти 3000 минут.

«Кристал Пэлас» дважды поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в первом тайме, а после перерыва отправил в сетку Андре Онана ещё два мяча к 67-й минуте.