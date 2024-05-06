«Кристал Пэлас» уверенно ведёт у «Манчестер Юнайтед» после первого тайма

В Лондоне в рамках 36 тура Английской премьер-лиги набравший достойную форму «Кристал Пэлас» принимает «Манчестер Юнайтед», рискующий остаться по итогу сезона даже без места в еврокубках.

На 12-й минуте матча Майкл Олисе без сопротивления вошёл в штрафную манкунианцев и, оставив в дураках Каземиро, расстрелял ворота гостей, открыв счёт. На 40-й минуте к радости местной публики преимущество «орлов» увеличил Жан-Филипп Матета, который забил уже шестой гол для себя в последних шести матчах. Печальная картина для «МЮ», как, практически и весь подходящий к концу сезон.

Текстовая трансляция игры лондонской и манчестерской команд проходит у нас на портале.