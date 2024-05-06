У Матета – шесть голов в шести последних матчах за «Кристал Пэлас»

В прекрасной форме пребывает нападающий лондонского «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета. Вечером понедельника «орлы» играют дома против «Манчестер Юнайтед». К концу первого тайма лондонцы ведут – 2:0, второй гол своей команды в матче оформил именно Матета, расстреляв ворота гостей с острого угла.

Таким образом, у Матета шесть голов в шести последних матчах АПЛ. По два он забивал в ворота «Вест Хэма» и «Ньюкасла» и по одному – в ворота «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Матета играет за «Кристал Пэлас» с 2021 года, до этого три года карьеры он провёл в «Майнце». Форвард пребывает в самом расцвете сил, ему 26 лет.

Текстовая трансляция вечернего матча АПЛ идёт на нашем портале.