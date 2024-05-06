Инсайдер Романо прокомментировал интерес «Баварии» к Лопетеги

Хулен Лопетеги был назван одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Баварии».

Если верить слухам, недавно испанец отказал мюнхенскому гранду, так как уже ответил согласием «Вест Хэму». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» не вела конкретных переговоров с Лопетеги, специалист не значился в числе основных вариантов на замену Томасу Тухелю.

О назначении Хулена Лопетеги в «Вест Хэм» может быть объявлено уже совсем скоро. У руля «молотобойцев» наставник заменит Дэвида Мойеса, чей скорый уход уже подтверждён официально.

Предыдущим местом работы Лопетеги был «Вулверхэмптон».