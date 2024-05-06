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«Арсенал» нашёл нового форварда в Бундеслиге слухи

06 Мая 2024 • 22:44 Комментировать
Аугсбург
...
Штутгарт
10.05 21:30

Лондонский «Арсенал» нацелился на нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси.

Как уже сообщалось, на 28-летнего футболиста претендуют «Бавария» и дортмундская «Боруссия», однако на форварда есть спрос и в зарубежных чемпионатах. Согласно сведениям Fichajes, гвинеец стал одной из целей «Арсенала» на предстоящее лето. Рулевой «канониров» Микель Артета рассчитывает на усиление атаки перед стартом сезона.

В активе Серу Гирасси 25 забитых мячей и две результативные передачи в 26 поединках нынешнего розыгрыша Бундеслиги за «Штутгарт». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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