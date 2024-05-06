Лондонский «Арсенал» нацелился на нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси.

Как уже сообщалось, на 28-летнего футболиста претендуют «Бавария» и дортмундская «Боруссия», однако на форварда есть спрос и в зарубежных чемпионатах. Согласно сведениям Fichajes, гвинеец стал одной из целей «Арсенала» на предстоящее лето. Рулевой «канониров» Микель Артета рассчитывает на усиление атаки перед стартом сезона.

В активе Серу Гирасси 25 забитых мячей и две результативные передачи в 26 поединках нынешнего розыгрыша Бундеслиги за «Штутгарт». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.