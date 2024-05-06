«Манчестер Юнайтед» пропускает во всех выездных матчах АПЛ с декабря

«Манчестер Юнайтед» вновь не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В сегодняшнем матче против «Кристал Пэлас» команда Эрика тен Хага пропустила уже на 12-й минуте – отличился Майкл Олисе. «Красные дьяволы» по-прежнему не провели ни одного «сухого» матча в гостях в рамках Премьер-лиги с начала текущего года. Последний случай, когда манкунианцам удалось не пропустить на чужом поле в чемпионате, датирован серединой декабря – тогда удалось выстоять на «Энфилде» против «Ливерпуля» (0:0).

На сайте LiveResult можно следить за ходом поединка «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» в формате текстовой трансляции.