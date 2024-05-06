«Бавария» связалась с тен Хагом

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может заменить Томаса Тухеля в «Баварии».

Нынешний наставник мюнхенцев покинет свой пост по окончании сезона, поэтому руководство клуба активно ищет его преемника. Согласно данным TimesSport, «Бавария» уже связалась с представителями тен Хага. Нидерландец сосредоточен на своей нынешней работе и не хочет вести переговоры до завершения кампании.

Контракт Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед» истекает в середине следующего года, однако клуб может расстаться со специалистом уже летом.

Ранее «Баварии» отказали Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник.