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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нуньес попадает в офсайд или упускает момент в АПЛ каждые 38 минут

06 Мая 2024 • 22:15 Комментировать

Телеграм-канал «Английский акцент» поделился статистикой форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса в текущем сезоне АПЛ. Выглядит она не впечатляюще.

По информации источника, уругваец в текущем сезоне Премьер-лиги провёл на поле 3 709 минут. У него 48 упущенных моментов поразить ворота соперника, а также 49 попаданий в офсайд.

«Каждые 38 минут он либо упускает отличный шанс забить, либо оказывается в офсайде», - заключили в «АА».

Ранее сообщалось, что Нуньес решил удалить все фотографии в соцсети, связанные с «Ливерпулем». Предположительно, это было сделано из-за грубых оскорблений в его адрес.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дарвин Нуньес
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