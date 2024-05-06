Тен Хаг: «Мы не планировали выпускать Эванса в стартовом составе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о появлении на поле центрального защитника Джонни Эванса.

36-летний защитник недавно залечил травму и вышел в стартовом составе «красных дьяволов» впервые почти за два месяца. Пару ветерану в центре обороны в сегодняшнем поединке против «Кристал Пэлас» составляет профильный опорник Каземиро.

«Выход Эванса – необходимость, нам не хватает центральных защитников. Мы рады, что он доступен, но мы не планировали выпускать его в стартовом составе – ему пришлось это сделать из-за сложившихся обстоятельств», – приводит The United Stand слова тен Хага из предматчевого интервью.

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