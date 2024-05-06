Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш из-за травмы не сыграет с «Кристал Пэлас»

06 Мая 2024 • 21:44 Комментировать
Кристал Пэлас
2:0
Манчестер Юнайтед
1 2.30 X 3.80 2 2.90
2-й тайм

Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не поможет своей команде в матче 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».

Встреча пройдет сегодня и начнётся в 22:00 по московскому времени. Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», у полузащитника выявлено повреждение, из-за которой он не сыграет в матче. В текущем сезоне португалец лишь раз пропускал игру – в декабре прошлого года, тогда из-за дисквалификации Фернандеш не мог помочь своей команде.

В текущем сезоне на счету Фернандеша 33 матча в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», в которых он отметился 10 забитыми мяча и сделал семь голевых передач на партнёров.

За текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.ru.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Бруну Фернандеш ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Мая
23:03
У Матета – шесть голов в шести последних матчах за «Кристал Пэлас»
22:38
«Манчестер Юнайтед» пропускает во всех выездных матчах АПЛ с декабря
22:12
Тен Хаг: «Мы не планировали выпускать Эванса в стартовом составе»
21:44
Фернандеш из-за травмы не сыграет с «Кристал Пэлас»
21:30
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
21:02
«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч АПЛ в Лондоне
19:48
Тен Хаг раскрыл свою просьбу владельцам «Манчестер Юнайтед».
12:51
«Манчестер Юнайтед» может перехватить игрока у «Баварии»
10:23
Камада интересен лондонскому клубу
10:07
Тен Хаг заявил, что никогда в своей карьере не сталкивался с такой эпидемией травм, как в этом сезоне
09:54
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
05 Мая
23:00
Магуайр из-за травмы выбыл до конца сезона
22:00
Прогноз и ставка на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед АПЛ — 6 апреля 2024
19:35
Прогноз на точный счёт матча Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтел АПЛ — 6 мая 2024
09:22
Тен Хаг заявил, что де Йонг помог бы «Манчестер Юнайтед»
02:23
В «Баварии» восхищены способностями тен Хага 2
04 Мая
17:54
Тен Хаг указал на проблему «Манчестер Юнайтед»
10:31
«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Санчо
03 Мая
21:03
«Манчестер Юнайтед» урезал бонусы штатным сотрудникам 1
20:23
Рэшфорд проведёт переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед»
18:57
Тен Хаг назвал звёздного игрока, которого хотел подписать «Манчестер Юнайтед»
18:28
Гласнер оценил «Манчестер Юнайтед»
03:23
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в аренде игрока «Барселоны»
02 Мая
15:12
Тен Хаг всё ещё допускает возвращение Санчо
13:31
АПЛ объявил номинантов на звание лучшего игрока апреля 1
12:51
Джунтоли хочет пригласить в «Ювентус» игрока «Манчестер Юнайтед»
09:56
Рэшфорд будет блокировать любые попытки «Манчестер Юнайтед» продать его летом 4
03:08
«Боруссия» в ближайшие дни проведёт переговоры по Санчо с «Манчестер Юнайтед»
00:56
Санчо ответил на вопрос о возвращении в «Манчестер Юнайтед»
30 Апреля
12:17
«Ливерпуль» заинтересован в трансфере защитника «Кристал Пэлас»
11:03
Снейдер: «Тен Хаг начал терять уважение с тех пор, как поссорился с Роналду»
04:47
«ПСЖ» принял решение по Рэшфорду
29 Апреля
23:38
В «Манчестер Юнайтед» определили трёх «неприкасаемых» игроков
23:22
«Манчестер Юнайтед» рассмотрит предложения по пяти игрокам
22:16
«Аякс» заинтересован в возвращении тен Хага
21:28
«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть варианты с продажей Рэшфорда
12:58
«Манчестер Юнайтед» летом выслушает предложения по трансферу правого защитника
02:47
«Кристал Пэлас» вряд ли сможет удержать Гехи – интерес проявляют два гранда
27 Апреля
22:46
Тен Хаг не верит в попадание «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Комментатор Шестаков: «Я всегда следил за командами НХЛ, в которых играют воспитанники петербургского хоккея» Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
60 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
0
2.65 3.75 2.36
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Мая
23:06 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» уверенно ведёт у «Манчестер Юнайтед» после первого тайма
23:03 · Англия. Премьер-лига
У Матета – шесть голов в шести последних матчах за «Кристал Пэлас»
22:51 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо прокомментировал интерес «Баварии» к Лопетеги
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового форварда в Бундеслиге слухи
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пропускает во всех выездных матчах АПЛ с декабря
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» связалась с тен Хагом
22:15 · Англия. Премьер-лига
Нуньес попадает в офсайд или упускает момент в АПЛ каждые 38 минут
22:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы не планировали выпускать Эванса в стартовом составе»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш из-за травмы не сыграет с «Кристал Пэлас»
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
21:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч АПЛ в Лондоне
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» сообщил об уходе Мойеса в конце сезона
19:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг раскрыл свою просьбу владельцам «Манчестер Юнайтед».
19:04 · Англия. Премьер-лига
Нуньес удалил все фотографии в соцсети, связанные с «Ливерпулем»
18:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг нанёс ответный удар Моуринью
Все новости
Рекомендуем