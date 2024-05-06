Фернандеш из-за травмы не сыграет с «Кристал Пэлас»

Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не поможет своей команде в матче 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».

Встреча пройдет сегодня и начнётся в 22:00 по московскому времени. Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», у полузащитника выявлено повреждение, из-за которой он не сыграет в матче. В текущем сезоне португалец лишь раз пропускал игру – в декабре прошлого года, тогда из-за дисквалификации Фернандеш не мог помочь своей команде.

В текущем сезоне на счету Фернандеша 33 матча в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», в которых он отметился 10 забитыми мяча и сделал семь голевых передач на партнёров.

За текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.ru.