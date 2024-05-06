«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч АПЛ в Лондоне

В понедельник вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Онана, Далот, Эванс, Каземиро, Уан-Биссака, Майну, Эриксен, Маунт, Гарначо, Антони, Хёйлунн.

Матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В случае победы команда тен Хага поднимется на шестую строчку.