«Вест Хэм» сообщил об уходе Мойеса в конце сезона

Дэвид Моейс покинет пост главного тренера «Вест Хэма» по окончании текущего сезона.

Как сообщается на официальном сайте «Вест Хэма», соглашение со специалистом, которое истекает ближайшим летом, не будет продлено.

61-летний Мойес возглавляет «Вест Хэм» с 2019 года. В этом сезоне лондонский клуб имеет в своём активе 49 баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Мойеса новым главным тренером «Вест Хэма» станет испанский специалист Хулен Лопетеги, который ради этого отказался от предложения мюнхенской «Баварии».