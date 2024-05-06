Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» сообщил об уходе Мойеса в конце сезона

06 Мая 2024 • 20:17 Комментировать
Вест Хэм
...
Лутон Таун
11.05 17:00

Дэвид Моейс покинет пост главного тренера «Вест Хэма» по окончании текущего сезона.

Как сообщается на официальном сайте «Вест Хэма», соглашение со специалистом, которое истекает ближайшим летом, не будет продлено.

61-летний Мойес возглавляет «Вест Хэм» с 2019 года. В этом сезоне лондонский клуб имеет в своём активе 49 баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Мойеса новым главным тренером «Вест Хэма» станет испанский специалист Хулен Лопетеги, который ради этого отказался от предложения мюнхенской «Баварии».  


👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес

Новости по матчу

Сегодня, 06 Мая
12:00
Лопетеги договорился с «Вест Хэмом»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЛУТОН ТАУН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Зидан дал ответ по работе в «Баварии» «Реал» решил отложить празднование чемпионства – названа причина
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Комментатор Шестаков: «Я всегда следил за командами НХЛ, в которых играют воспитанники петербургского хоккея» Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.05.24 в 22:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.65 3.75 2.36
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Мая
21:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч АПЛ в Лондоне
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» сообщил об уходе Мойеса в конце сезона
19:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг раскрыл свою просьбу владельцам «Манчестер Юнайтед».
19:04 · Англия. Премьер-лига
Нуньес удалил все фотографии в соцсети, связанные с «Ливерпулем»
18:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг нанёс ответный удар Моуринью
17:32 · Англия. Премьер-лига
Слот дал понять, что свяжется с Клоппом
17:09 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Отсутствие Райса – причина наших тяжёлых поражений»
17:08 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк ответил на вопрос о своём будущем
16:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» вынесет вердикт по тен Хагу
16:55 · Англия. Премьер-лига
В пару к Мудрику: «Челси» может потратить большие деньги на ещё одного украинца
16:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг выбрал между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Интера» хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Будущее Почеттино в «Челси» зависит от попадания в Лигу Европы 1
13:50 · Англия. Премьер-лига
У Адарабиойо есть вариант сразу с несколькими топ-клубами
13:35 · Англия. Премьер-лига
Дьёкереш высказался о планах на будущее, игрок интересен топ-клубам АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем