Тен Хаг раскрыл свою просьбу владельцам «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, что он просил владельцев клуба об увеличении глубины состава, то есть о трансферах.

«Да, я просил INEOS о большей глубине состава. Это одна из проблем в построении состава, которую нам нужно решить, чтобы работать лучше», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что компания INEOS во главе с Джимом Рэтклиффом стала владельцем «Манчестер Юнайтед» зимой.

В понедельник «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас», не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Тен Хаг выбрал между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией»