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У Гвардиолы ответили, пойдёт ли тренер в «Баварию»

06 Мая 2024 • 19:31 Комментировать (1)

В испанском консалтинговом агентстве Tacticgrup, которое работает с Хосепом Гвардиолой, отреагировали на информацию о возможном возвращении тренера в «Баварию».

«Бавария» - в сердце Пепа, но он не хочет покидать «Манчестер Сити» этим летом. Он очень счастлив, его контракт рассчитан до середины 2025 года. Возвращение в «Баварию» не является вариантом», - ответ агентства приводит немецкий Sky.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с сезона 2016/2017. За это время клуб завоевал множество трофеев, в частности трофей Лиги чемпионов.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 11 мая, - против «Фулхэма» на выезже.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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06 Мая 2024 в 19:40
пепка физрук
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