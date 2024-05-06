У Гвардиолы ответили, пойдёт ли тренер в «Баварию»

В испанском консалтинговом агентстве Tacticgrup, которое работает с Хосепом Гвардиолой, отреагировали на информацию о возможном возвращении тренера в «Баварию».

«Бавария» - в сердце Пепа, но он не хочет покидать «Манчестер Сити» этим летом. Он очень счастлив, его контракт рассчитан до середины 2025 года. Возвращение в «Баварию» не является вариантом», - ответ агентства приводит немецкий Sky.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с сезона 2016/2017. За это время клуб завоевал множество трофеев, в частности трофей Лиги чемпионов.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 11 мая, - против «Фулхэма» на выезже.