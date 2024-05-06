Нуньес удалил все фотографии в соцсети, связанные с «Ливерпулем»

Дарвин Нуньес, форвард «Ливерпуля» удалил все фотографии в своей социальной сети, которые были связаны с мерсисайдским клубом.

Как пишет телеграм-канал «Английский акцент», предполагается, это было сделано из-за того, что уругваец подвергся ужасным оскорблением со стороны собственных же фанатов. Есть информация, что многие сообщения были адресованы его семье и близким по поводу не лучшей формы футболиста.

«Ливерпуль» практически лишился шансов на чемпионство по итогу сезона и вылетел из Кубка Англии и Лиги Европы.

Свой последний гол в составе «красных» уругваец оформлял более месяца назад, 4 апреля.

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