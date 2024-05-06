Тен Хаг нанёс ответный удар Моуринью

Жозе Моуринью говорил о том, что у него в «Манчестер Юнайтед» не было такого уровня поддержки, как у Эрика тен Хага. Нидерландец ответил португальцу – тен Хаг считает, что в эпоху после сэра Алекса Фергюсона только Моуринью у руля «красных дьяволов» получал тех игроков, которых хотел.

«Только Моуринью получал тех игроков, которых хотел, а это то, что нужно тренеру. Я уверен, что мы достигнем наших целей, но конкуренция жёсткая. В АПЛ есть семь-восемь команд с хорошими составами, которые могут бороться за титул», - слова тен Хага приводит ESPN.

В понедельник «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас», не пропустите текстовую трансляцию.