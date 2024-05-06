Слот дал понять, что свяжется с Клоппом

Ожидается, что новым главным тренером «Ливерпуля» станет Арне Слот. Специалист сообщил о том, что он будет готов обратиться за советом к Юргену Клоппу.

«Думаю, когда ты переходишь в новый клуб, то нормально, что ты связываешься с бывшим тренером. Я сделал то же самое, когда приехал в «Фейеноорд». Это более чем нормально, ведь когда человек проработал в клубе столько лет – а Клопп отработал целых девять лет – у него есть знания. Кроме того, я хорошо знаю его помощника.

Если будет официальное подтверждение моего назначения в «Ливерпуль», было бы странно, если бы я не позвонил Клоппу», - сказал Слот журналистам.

Слот: Уверен, что возглавлю «Ливерпуль»