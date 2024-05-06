Мойес: «Отсутствие Райса – причина наших тяжёлых поражений»

Дэвид Мойес, главный тренер лондонского «Вест Хэма» назвал причину ряда крупных поражений «молотобойцев» в текущем сезоне АПЛ.

«В чём причина? Деклан Райс. Когда у тебя есть лучший в стране опорный полузащитник, который страхует и останавливает примерно половину всех атак соперника, команда выглядит куда лучше в обороне. Нам не хватает страховки перед нашей четверкой защитников, нам не хватает хороших оборонительных действий», - делится переводом слов Мойеса с пресс-конференции телеграм-канал «Английский акцент».

В минувшие выходные «Вест Хэм» проиграл «Челси» с разгромным счётом на выезде – 0:5.

Деклан Райс прошлым летом перебрался из «Вест Хэма» в лондонский «Арсенал», с которым участвует в чемпионской гонке.

Мойес: «Сейчас в футболе тренеров меньше уважают»