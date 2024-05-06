Ван Дейк ответил на вопрос о своём будущем

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт нидерландца рассчитан до середины 2025 года.

«Здесь нечего обсуждать, потому что новостей нет. Думаю, клуб сейчас сосредоточен главным образом на поиске нового тренера. Как я уже говорил, я очень счастлив здесь, я люблю этот клуб, он стал большой частью моей жизни. Сейчас основное внимание уделяется двум оставшимся играм, а затем клуб сосредоточится на новом тренере и всём остальном», - сказал ван Дейк журналистам.

В воскресенье «Ливерпуль» обыграл на своём поле «Тоттенхэм» со счётом 4:2.