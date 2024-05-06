Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» вынесет вердикт по тен Хагу

Не исключено, что ближайшим летом «Манчестер Юнайтед» пойдёт на смену главного тренера. Под руководством Эрика тен Хага команда показывает качественный футбол лишь фрагментами. На текущий момент «красные дьяволы» занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как сообщает ESPN, «Манчестер Юнайтед» примет финальное решение по будущему тен Хага после финала Кубка Англии. «Красные дьяволы» сразятся за этот трофей с соседями из «Манчестер Сити» 25 мая. Поединок пройдёт на «Уэмбли».

Ранее слухи связывали Эрика тен Хага с «Баварией», ведущей поиск нового главного тренера.

Тен Хаг выбрал между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией»