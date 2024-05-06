В пару к Мудрику: «Челси» может потратить большие деньги на ещё одного украинца

В начале 2023 года «Челси» купил вингера Михаила Мудрика. За украинца лондонцы заплатили 70 миллионов евро, плюс ещё 30 миллионов евро были заложены в сделку как бонусы. Теперь «пенсионеры» нацелились на ещё одного украинца. Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб начал переговоры с агентом полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова.

Стоимость трансфера Судакова может составить 65 миллионов фунтов (почти 76 миллионов евро). При этом интерес к 21-летнему полузащитнику проявляют с другие статусные клубы Английской премьер-лиги.

Ранее в «Шахтёре» говорили, что летом Судаков перейдёт в большой клуб.