Тен Хаг выбрал между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией»

В последние дни слухи стали связывать главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага с «Баварией». Впрочем, нидерландский специалист хочет продолжить работу на «Олд Траффорд». Об этом сообщает ESPN.

Согласно данным источника, между представителями «Баварии» и тен Хага состоялись контакты. Мюнхенскому клубу дали понять, что тренер предпочитает остаться в «Манчестер Юнайтед».

В понедельник «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.