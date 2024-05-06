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Защитник «Интера» хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

06 Мая 2024 • 14:44 Комментировать

Защитник Дензел Дюмфрис может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, 28-летний футболист хотел бы перейти в «Манчестер Юнайтед». Шансы на такой трансфер вырастут, если Эрик тен Хаг, соотечественник Дюмфриса, останется у руля «красных дьяволов».

Интерес к Дюмфрису проявляют и другие клубы из Англии, но игрока не привлекают варианты со средними командами. 

В то же время отмечается, что Дюмфрис не настраивает на уходе из «Интера». Переговоры о возможном продлении контракта ещё продолжаются. Действующее трудовое соглашение связывает защитника с «нерадзурри» до середины 2025 года.

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