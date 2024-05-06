Будущее Почеттино в «Челси» зависит от попадания в Лигу Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино всё ещё может потерять работу летом. По информации от журналиста Бобби Винсента, руководство решит судьбу аргентинца по окончании сезона, но многое будет зависеть от того, смогут ли «синие» квалифицироваться в Лигу Европы.

«Челси» в настоящий момент занимает седьмое место в Английской премьер-лиги. От зоны Лиги Европы команда Почеттино отстаёт на два очка, но если «Манчестер Юнайтед» сегодня выиграет свой матч, разрыв вырастет до трёх пунктов. До конца сезона в чемпионате осталось сыграть три поединка.

«Челси» под руководством Почеттино в нынешней кампании также дошёл до финала Кубка лиги и до полуфинала Кубка Англии.