У Адарабиойо есть вариант сразу с несколькими топ-клубами

Центральный защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо имеет сразу несколько вариантов для продолжения карьеры. Напомним, воспитанник «Манчестер Сити» принял решение покинуть свою команду в конце сезона на правах свободного агента.

По информации от журналиста Бена Джейкобса, «Ньюкасл» уже ведёт переговоры с агентом игрока. Тем не менее, сам футболист не спешит и ожидает других предложений. Англичанин всё ещё может оказаться в «Тоттенхэме». «Челси» тоже делал запрос, но клуб ещё не делал никаких предложений. Также не исключается вариант с переходом в итальянский «Милан», но такой исход смотрится маловероятным.

26-летний центральный защитник в этом розыгрыше АПЛ отметился двумя забитыми голами.